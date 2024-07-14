الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين مطالبين بصفقة تبادل

الوكيل الاخباري - ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن عددا من المتظاهرين في القدس -المطالبين بإبرام صفقة تبادل الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو– اعتقلتهم الشرطة.

اضافة اعلان



وتظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس وتل أبيب -مساء أمس السبت- للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تسمح بإعادة نحو 120 أسيرا إسرائيليا لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



واتهم المتظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، وكتبوا على لافتة ضخمة حملها المتظاهرون في تل أبيب "نتنياهو يقتل الرهائن".



وأفادت تقارير إعلامية بتظاهر الآلاف في القدس أمام مقر إقامة نتنياهو وأمام إحدى فيلات نتنياهو في منتجع قيسارية الساحلي. ونظمت مسيرات أصغر في حيفا وبئر السبع وهرتسليا.



وقد سار عدة مئات من أقارب الأسرى وأنصارهم على الأقدام من تل أبيب إلى القدس خلال الأيام الأربعة الماضية.

