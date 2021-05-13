الشرطة الإسرائيلية تعتقل 374 فلسطينيا

الوكيل الاخباري - شنت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، واليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة وغير مسبوقة في البلدات الفلسطينية داخل الاراضي المحتلة في عام 1948، طالت 374 مواطنا فلسطينيا، وذلك على خلفية المظاهرات التي شهدتها، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

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وقالت لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني ببيان لها، " تأتي حملة الاعتقالات غير المسبوقة هذه، في الوقت الذي تصاعدت فيه اعتداءات المستوطنين في البلدات الفلسطينية، وبالتزامن من حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني داخل أراضي عام 48".



تجدر الإشارة إلى أن المواجهات بين الشبان والشرطة الإسرائيلية قد اشتدت حتى ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم في كل من اللد ويافا والرملة والناصرة وحيفا وأم الفحم وكفر كنا ومجد الكروم وجسر الزرقاء وكفر مصر والمزرعة وقرى وادي عارة والطيبة وعيلوط وقلنسوة، وبلدات في النقب وعين نقوبا وأبو غوش.



--(بترا)