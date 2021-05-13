الخميس 13-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

غزة : 67 شهيداً و 388 اصابة حتى الان جراء العدوان الاسرائيلي

الشعب الأردني يواصل دعمه لنضال الفلسطينيين

لماذا يقوم الإحتلال بقصف الأبراج السكنية تحديدا ؟

قرار تقليص ساعات حظر التجول الليلي يدخل حيز التنفيذ اليوم

غزة تحت القصف ،، اشتباك إعلامي مع رواية الاحتلال عبر مواقع التواصل

القطاع الطبي في غزة ،، بين إجرام الاحتلال وقسوة الجائحة

قوات الاحتلال تتجهز لاقتحام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

عباس : نريد مستقبلا بلا احتلال ولا استيطان ولا مستوطنين

ولي العهد : يأتي العيد ودعاؤنا موصول بأن يحفظ الله بيت المقدس أرض الرباط

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينيين وأهلنا في القدس الشريف

الخميس، 13-05-2021 11:08 ص

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 374 فلسطينيا

الشرطة-الاسرائيلية-تعتقل-1596527528


الوكيل الاخباري - شنت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، واليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة وغير مسبوقة في البلدات الفلسطينية داخل الاراضي المحتلة في عام 1948، طالت 374 مواطنا فلسطينيا، وذلك على خلفية المظاهرات التي شهدتها، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

اضافة اعلان

وقالت لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني ببيان لها، " تأتي حملة الاعتقالات غير المسبوقة هذه، في الوقت الذي تصاعدت فيه اعتداءات المستوطنين في البلدات الفلسطينية، وبالتزامن من حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني داخل أراضي عام 48".


تجدر الإشارة إلى أن المواجهات بين الشبان والشرطة الإسرائيلية قد اشتدت حتى ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم في كل من اللد ويافا والرملة والناصرة وحيفا وأم الفحم وكفر كنا ومجد الكروم وجسر الزرقاء وكفر مصر والمزرعة وقرى وادي عارة والطيبة وعيلوط وقلنسوة، وبلدات في النقب وعين نقوبا وأبو غوش.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

طائرات الاحتلال تقصف كلية للشرطة في غزة

r2z6P

ارتفاع عدد شهداء القصف الاسرائيلي الى 83 شهيدا بينهم 17 طفلا

2-9304

استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

05062020134713-800x440

100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء في المسجد الأقصى

n00843318-b

إصابة 40 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

NcwM1XQREvrTA91hIeTm2qO7XURFMAftj0ChnlkD

إصابة فلسطينيين بالاختناق في بيت لحم خلال مواجهات مع الاحتلال

أخبار متعلقة
baf9K

الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية في العيسوية

اعتقال

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات بالقدس

4202124215443877298657

الاحتلال يجدد اقتحامه لباب العامود ويعتدي على المقدسيين

1

إصابة مجندتين بجراح طفيفة في مواجهات بالقدس المحتلة

155-123919-abas-crosshairs-storm-angry-recording-bad-languag_700x400

عباس : القدس خط احمر

4202124162520344229227

إصابات واعتقالات باعتداء الاحتلال على مقدسيين بباب العامود