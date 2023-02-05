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الأحد، 05-02-2023 12:10 م

الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزل زوجة الأسير وليد دقة في باقة الغربية

اسير


الوكيل الإخباري - داهمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزل زوجة الأسير وليد دقة، في مدينة باقة الغربية داخل أراضي عام الـ 1948، وعبثت بمحتوياته بطريقة استفزازية.

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ووفق مصادر، منعت الشرطة الإسرائيلية زوجة الأسير دقة، سناء سلامة، من تصوير اقتحام المنزل وتفتيشه، وحاولت الاستيلاء على هاتفها.


كما استولت الشرطة الإسرائيلية على بعض الممتلكات والصور للأسير وليد دقة التي وضعت داخل منزل العائلة.


والأسير وليد دقة (60 عاما) معتقل منذ عام 1986 ومحكوم بالسجن المؤبد، الذي حدد لاحقا بـ37 عاما، وأضافت محكمة إسرائيلية على حكمه لاحقا عامين آخرين، وخلال عام 1999 ارتبط بزوجته سناء سلامة، وخلال العام 2020 رزقا بطفلة أسمياها "ميلاد"، عبر النطف المحررة.


وفا


 




 

 


 

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