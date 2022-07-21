الشرطة بغزة تحقق أُمنية سيدة أردنية

الوكيل الإخباري - حققت إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع غزة، يوم الخميس، أُمنية سيدة أردنية بجمع شملها بطفلتها في قطاع غزة بعد أن حُرمت منها على إثر خلاف عائلي.

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وقالت الشرطة المجتمعية في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن ذلك جاء في إطار جهود الشرطة المجتمعية في حل خلاف عائلي بين مواطن من غزة وزوجته من الأردن، والمُقيمان في الخارج، والذي تسبب في حرمان السيدة من رؤية طفلتها لعدة أشهر".



وتابعت "تقدمت السيدة من الأردن لقيادة الشرطة في غزة، بمناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالعمل على حل قضيتها، وإمكانية لقائها بطفلتها بعد أن حُرمت منها نتيجة الخلاف مع زوجها والد الطفلة".



وأضافت الشرطة أن مديرها العام اللواء محمود صلاح وجّه الجهات المختصة من أجل العمل فورًا على متابعة شكوى السيدة كقضية إنسانية، وجمعها بطفلتها، وهو ما تحقق.



ولفتت إلى إحضار جدة الطفلة التي ترعاها في غزة، عبر إدارة الشرطة المجتمعية، واصطحاب الطفلة معها من أجل حل الإشكالية والتوفيق بين الطرفين لضمان عدم حرمان الأم من طفلتها.

صفا