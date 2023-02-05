الشيخ صبري: تحريض الاحتلال لن يُضعف دفاعنا عن الأقصى

الوكيل الإخباري - أكد خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، مواصلة الدفاع عن المسجد المبارك، وعدم الرضوخ لحملة تحريض الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلامه ضده.

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وشدد صبري في تصريح صحفي، على أن "غطرسة الاحتلال وتهديدات المتطرفين لن تضعف موقفنا تجاه الأقصى".



وقال: إن" حملة التحريض ضدنا متوقعة، وهي امتداد لحملات منظمة تهدف لإبعادنا عن قضية الأقصى".



وسبق أن تعرض الشيخ صبري لانتهاكات وتضييقات إسرائيلية، ولحملات يمينية تحريضية ضد اعتقاله وقتله، على خلفية مواقفه الثابتة تجاه المسجد الأقصى، وتصريحاته الرافضة للاحتلال، و المنددة بانتهاكاته بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

صفا