الشيخ عكرمة صبري يدعو لنصرة الأقصى باستخدام وسائل الإعلام

الوكيل الاخباري - دعا إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري، المسلمين لاستخدام وسائل الإعلام منصات التواصل الاجتماعي لنصرة أمتهم ونشر همومها أمام العالم.



وقال في بيان :” أن الإعلام جزء من صراع الظالم مع المظلوم فالكلمة من أقوى الأسلحة التي تقهر الطغاة وهي التي تحرك كل شيء”.



وأضاف :” علينا أن نتوحد وأن نكون سندا لبعضنا وأن نستثمر كل قوة بين أيدينا لخدمة الأقصى المبارك”.

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