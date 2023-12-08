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الجمعة، 08-12-2023 03:21 م

الصحة العالمية: أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية منذ بدء حرب غزة

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الوكيل الإخباري - وثقت منظمة الصحة العالمية منذ 7 تشرين الأول، 212 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة.

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وأسفر القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، وكذلك التوغل البري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الحين، عن استشهاد ما لا يقل عن 565 شخصا وإصابة 732 آخرين من القطاع الصحي، مثلما طال 56 منشأة صحية و59 سيارة إسعاف.


وحسب إحصائيات المنظمة التي نقلتها شبكة يورونيوز الأوروبية، اليوم الجمعة، فإن 60 بالمئة من الهجمات على المرافق الصحية، و58 بالمئة من المستشفيات المتضررة كانت في مدينة غزة.


ودعت المنظمة إلى احترام القانون الدولي، والتدخل الفعلي لضمان حماية المرافق الصحية.

 




 

 


 

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