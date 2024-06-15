"الصحة العالمية" تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية

الوكيل الاخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية المحتلة جراء الهجمات على المرافق الطبية والقيود الصارمة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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ودعت المنظمة في بيان على الموقع الرسمي للمنظمة اليوم السبت، إلى إنفاذ الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية، معربة عن أسفها حيال الضغط الذي تعاني منه المؤسسات الصحية بسبب نقص الأموال.



وقالت المنظمة، إن الأزمة المالية الخطيرة التي تفاقمت بسبب احتجاز إسرائيل منذ 7 تشرين الأول الماضي أموال الضرائب الفلسطينية، أدت إلى تلقي العاملين الصحيين نصف رواتبهم فقط منذ عام تقريبا، في حين أن 45 بالمئة من الأدوية الأساسية نفدت من المخزون.