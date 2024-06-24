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الإثنين، 24-06-2024 11:20 م

الصحة العالمية تناشد بتسهيل عمليات الإخلاء الطبي لمرضى غزة

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الوكيل الإخباري - ناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، اليوم الاثنين، بالسماح بالإخلاء الطبي المستدام والمرور في الوقت المناسب عبر جميع الطرق الممكنة لمرضى قطاع غزة، حيث أكثر من 10 آلاف شخص يحتاجون إلى عمليات إجلاء طبي خارج القطاع.

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وأوضحت منظمة الصحة العالمية حسب بيان أممي اليوم أن من بين أولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة غزة للحصول على رعاية متخصصة مرضى من الأطفال.


وقالت المنظمة إنه تم نقل 5 من هؤلاء المرضى، 4 منهم مصابون بالسرطان وآخر مصاب بحروق من الدرجة الثانية، من المستشفى الأهلي إلى مجمع ناصر الطبي، لافتة إلى أنهم مستمرون في تلقي الرعاية حتى يتمكنوا من مغادرة غزة.


وقالت المنظمة إن فريقها والشركاء سلموا إمدادات طبية لتغطية الاحتياجات الصحية لنحو 20 ألف مريض في مستشفيي الأهلي والصحابة، بالإضافة إلى 19 ألف لتر من الوقود.

 




 

 


 

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