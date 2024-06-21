الصحة العالمية: هدنة إسرائيل التكتيكية "لم يكن لها تأثير" على المساعدات

الوكيل الإخباري- أكد مسؤول الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة الصحة العالمية، ريتشارد بيببركورن، اليوم الجمعة، أن "الهدنة التكتيكية" اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة "لم تكن لها أي تأثير" على وصول المساعدات الإنسانية.

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وقال بيببركورن، خلال مؤتمر صحفي في جنيف نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية: "نحن كأمم متحدة يمكننا القول إننا لم نلاحظ أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية".



وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، أن العمليات القتالية ستتوقف اعتبارًا من الساعة 05:00 إلى 16:00 بتوقيت غرينتش يوميًا حتى إشعار آخر، في المنطقة من معبر كرم أبو سالم حتى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال.