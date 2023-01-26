الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 26-01-2023 10:41 ص

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 4 خلال العدوان الاسرائيلي

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الوكيل الإخباري -  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت 4 شهداء، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم حالات خطيرة.

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وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، إن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، وتبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها حتى الآن.


وتابعت: الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.


وأكدت الكيلة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.


وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء الشعب الفلسطيني.


 

وفا


 




 

 


 

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