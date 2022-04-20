الصحة الفلسطينية تدين الاعتداء على مستشفى في الخليل

الوكيل الإخباري-قالت وزيرة الصحة مي الكيلة "إن مراكز العلاج هي ملك عام للشعب، وحق لجميع المواطنين الفلسطينيين، وأي مساس بها وبكوادرها يمثل اعتداءً على حق كل مواطن فلسطيني في العلاج، وخروجا عن عادات شعبنا، ونحن علينا أن نكون داعمين لمؤسساتنا الوطنية، بدلا من الاعتداء عليها".

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جاءت تصريحات وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في أعقاب اعتداء عدد من المواطنين الفلسطينيين لفظيا وبالضرب على طبيب وممرضين اثنين في قسم الطوارئ بمستشفى محمد علي المحتسب في مدينة الخليل، الليلة الماضية، إضافة لتخريب البوابة الرئيسية للقسم، وتكسير الزجاج وعدد من الأبواب.



وأكدت الكيلة أن مستشفى "المحتسب" يمثل صرحا وطنيا وداعما لصمود وثبات أهلنا في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، رغم محاولات الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاته اليومية على أهلنا في تلك المنطقة.



وأضافت "هذه الاعتداءات جريمة يحاسب عليها القانون، والوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لردع ومحاسبة كل من يحاول الاعتداء على أبناء شعبنا من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، ومؤسساتنا الصحية".

وفا