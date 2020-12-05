السبت 05-12-2020
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السبت، 05-12-2020 01:23 م

الصحة الفلسطينية تكشف حقيقة فرض إغلاق شامل في البلاد

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الوكيل الإخباري- نفت وزارة الصحة الفلسطينية، ما ورد في بيان مزور منسوب للوزيرة مي الكيلة، حول الإغلاق الشامل.

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وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن ما ورد في البيان عارٍ عن الصحة، وستتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة ناشري هذه المعلومات المضللة.


وتابعت أن الحكومة الفلسطينية لم تصدر أي قرار بالإغلاق الشامل، داعية المواطنين إلى استقاء الأخبار المتعلقة بالوضع الوبائي وقرارات الحكومة من الأخبار الصادرة عن الجهات الرسمية، والصفحات الرسمية لرئاسة الوزراء، ووزارة الصحة.


من جهتها، أفادت الكيلة بأن اجتماعا ستعقده لجنة الوبائيات مساء اليوم برئاستها، لتقييم الوضع الوبائي، ولرفع توصياتها.


 




 

 


 

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