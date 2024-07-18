الخميس 18-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الصليب الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

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الخميس، 18-07-2024 12:23 م

الصليب الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

انهيار المستشفيات في غزة


الوكيل الإخباري- أوضح مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وليام شومبورغ، أن كل المرافق الصحية في جنوب قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل. 

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وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أي عدوان آخر على القطاع، يتسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا سيجبر الأطباء والممرضين على اتخاذ خيارات صعبة للغاية، موضحة أن الحاجات الطبية الحالية للمدنيين تتجاوز بكثير الإمكانات المحدودة المتوافرة، وأن المستشفيات أجبرت على الإغلاق مرات عدة.

 

وأكّدت المنظمة أن معظم المرضى نزحوا من منازلهم مرات عدة ويعيشون بكميات قليلة من الطعام ومياه الشرب في مناطق مكتظة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، لافتة إلى أن فريقها قدّم منذ افتتاح المنشأة في أيار/ مايو 12 ألف استشارة طبية وأكثر من 500 عملية جراحية.


 




 

 


 

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