الصليب الأحمر يصدر بيانا عن لقاء رئيسته مع إسماعيل هنية في قطر

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، أن رئيسة اللجنة ميريانا سبولجاريك التقت مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية في قطر.



وقالت اللجنة، في بيان، إنها "لا تشارك في أي مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن في غزة، ولكنها مستعدة لتسهيل أي عملية إطلاق سراح للرهائن توافق عليها أطراف النزاع"، وهو ما فعلته اللجنة الدولية مرتين بالفعل.



وأضاف البيان: "تصر اللجنة الدولية على السماح لفرقنا بزيارة الرهائن للاطمئنان على أحوالهم وتسليم الأدوية، ولكي يتمكن الرهائن من التواصل مع عائلاتهم".

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