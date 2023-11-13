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الإثنين، 13-11-2023 07:21 ص

الصليب الأحمر يطلق نداء عاجلاً بشأن غزة

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الوكيل الإخباري - حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على توفير الحماية للمدنيين الذين يخلون شمال قطاع غزة والذين يبقون فيه.

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وفي بيان لها، قالت اللجنة: "تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) بشكل عاجل إلى حماية المدنيين المحاصرين وسط القتال في غزة، سواء كانوا يحاولون الإخلاء أو البقاء في أماكنهم".


وأضاف البيان: "تؤدي الأعمال العدائية المندلعة في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، ومنها المناطق المحيطة بالمستشفيات، إلى تعريض حياة أشد الفئات ضعفا للخطر، مثل الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن".

 




 

 


 

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