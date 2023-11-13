الصين تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الخارجية الصينية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وبذل كل الجهود لحماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية.

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ويوم السبت الماضي طرحت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، رأياً مشتركاً بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد حل دائم في غزة، حيث تتواصل الهجمات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي.





واجتمع مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية للمرة السابعة خلال شهر تقريباً بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث دعت روسيا والصين إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة، وضرورة إيجاد حل جذري للصراع.







