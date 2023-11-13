الإثنين 13-11-2023
الوكيل الاخباري

صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى للاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان

من بينهم 68 اردنياً.. هيئة المعابر في غزة تعلن اسماء سيغادرون اليوم معبر رفح

زخات من شهب الأسديات نهاية الأسبوع الحالي

مسؤولون أمميون يدعون لتحرك دولي سريع لوقف استهداف مستشفيات غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف وإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى القدس بغزة

استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو بالنقب

مديرية شباب مادبا تنفذ ورشة ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي

ورشة عمل بشأن مستودع بيانات المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

حزب الله : اصبنا قوة مشاة صهيونية

مبادرة لدعم طلبة غزة والقدس في الجامعات الأردنية

عاجل

من بينهم 68 اردنياً.. هيئة المعابر في غزة تعلن اسماء سيغادرون اليوم معبر رفح

الإثنين، 13-11-2023 10:37 ص

الصين تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

5476199


الوكيل الإخباري- دعت وزارة الخارجية الصينية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وبذل كل الجهود لحماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية.

اضافة اعلان

 

ويوم السبت الماضي طرحت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، رأياً مشتركاً بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد حل دائم في غزة، حيث تتواصل الهجمات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي.

واجتمع مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية للمرة السابعة خلال شهر تقريباً بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث دعت روسيا والصين إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة، وضرورة إيجاد حل جذري للصراع.

 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعتقالات الضفة.jpg-408e7015-8d38-4589-aa9c-823bb6f5c589

صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى للاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان

02

مسؤولون أمميون يدعون لتحرك دولي سريع لوقف استهداف مستشفيات غزة

thumbs_b_c_e36e44dfe4575e7d32a91a62cb404ea6

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف وإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى القدس بغزة

3333

استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو بالنقب

33XU6RR-highres-1024x640

إطلاق قذائف هاون وتبادل لإطلاق النار في منطقة الحدود مع لبنان

شهداء-غزة

صحة غزة : نحو 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ولا يمكننا دفنها

أخبار متعلقة
26-10-23-383962369

الخارجية الصينية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في غزة

طائرات الاحتلال تدمر برج فلسطين في قطاع غزة

مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن غزة الليلة

225525

وزيرة الخارجية الفرنسية: فرنسا تدعم حق الفلسطينيين في دولة مستقلة

_264573_4135

روسيا والصين تستخدمان "الفيتو" وتفشلان مشروع قرار أمريكي بشأن غزة

20231023110824

الصين تحذر من خطورة الوضع في غزة وتدعو لوقف الحرب

65339e0c2a266

عباس من القاهرة: لن نرحل وسنبقى في أرضنا