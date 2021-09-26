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الأحد، 26-09-2021 09:06 م

الضفة.. اعتقال شابين وإصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

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الوكيل الاخباري - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين وأصاب عدد آخر بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، الأحد، خلال مواجهات مع شبان خرجوا بإحدى قرى وسط الضفة الغربية؛ للتنديد بقتل الاحتلال 5 شبان فلسطينيين.

وقالت وسائل اعلام فلسطينية بأن مواجهات اندلعت، عصر الأحد، بين قوات الاحتلال وشبان غاضبين في قرية "بيت إجزا" القريبة من بلدة بدو، مسقط 3 من الشهداء، والتي تقع شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

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