الضفة المحتلة.. عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال اليوم

الوكيل الإخباري- أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها.



وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن 7 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات في بيتا، و30 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وأضاف أن متضامنا أجنبيا أصيب بجرح في يده، كما تعرضت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر للرصاص بشكل مباشر.



وكانت قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى جبل صبيح بالسواتر الترابية، ومنعت سيارات الاسعاف من المرور.



وفي بيت دجن شرق نابلس، أوضح جبريل أن 19 فلسطينيا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت مع جيش الاحتلال.

اضافة اعلان

المصدر: وفا