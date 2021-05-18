الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إغلاق 27 منشأة غذائية خلال شهر رمضان

فوضى داخل مستشفى جرش الحكومي_صورة

المعايطة لـ برنامج الوكيل : نشاط واضح للدبلوماسية الاردنية لوقف العدوان على الاراضي المحتلة

وفيات الثلاثاء 18/5/2021

أسعار الذهب الثلاثاء 18/5/2021

كتائب القسام تصدم الاحتلال بقوتها

آخر تطورات الأردنيان اللذان تسللا عبر الحدود

مجلس الأمن يعقد جلسة رابعة حول عدوان الاحتلال

توقف ضخ المياه عن مناطق واسعة في اربد اليوم

الاحتلال يمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد لمدة 48 ساعة

الثلاثاء، 18-05-2021 08:28 ص

الطيران الحربي للاحتلال يدمر منزل عائلة الرنتيسي

الرنتيس


الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، إن الطيران الحربي للاحتلال دمر منزل عائلة الرنتيسي قرب المجمع الإيطالي في حي النصر بمدينة غزة.

اضافة اعلان

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنه لم تحدث إصابات في الغارة التي استهدفت منزل عائلة الرنتيسي في حي النصر.


أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت حي الكتيبة غرب غزة.


وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت مجموعة مبان في حي الكتيبة غرب مدينة غزة.


كما استهدفت غارتان للاحتلال محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرق خانيونس.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_109610243_2882fecd-6900-439e-9f8f-e3bb4bb14d46

جيش الاحتلال يسقط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود الاردنية

قوة

كتائب القسام تصدم الاحتلال بقوتها

1048843961_0_27_3073_1689_1000x541_80_0_0_d995e97422e885473ef68eda5c146532

الاحتلال يمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد لمدة 48 ساعة

1052587425

اضراب شامل وعام في الضفة الغربية اليوم

عمر

العدوان يتواصل لليوم التاسع: أكثر من 50 غارة على غزة

DudIh6PX4AAvivs

حماس : نحن إلى التحرير أقرب

أخبار متعلقة
ba2d47bb-4814-4c16-90f1-91b16218fb94

انقطاع الكهرباء وسط غزة بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي

15f3066ef948ba_JMLQPOINGKEFH

قاسم : جريمة قتل الأطفال بغزة تكشف حجم إرهاب الاحتلال

15f3066ef948ba_JMLQPOINGKEFH

غارات اسرائيلية جديدة تستهدف قطاع غزة

يييي

فيديو مؤثر ... والدة أحد الشـهـداء بغزة: دماؤنا رخيصة من أجل القدس

796fea6f-c0d7-4107-a646-ed3bbcc85793

20 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال لقطاع غزة

1

الاحتلال يغلق معبر كرم ابو سالم التجاري مع غزة