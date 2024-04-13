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السبت، 13-04-2024 09:56 م

الطيران المدني يكشف تأثر حركة الطائرات في الأجواء الأردنية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، السبت، إن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام "جي بي أس" واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.

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مستو أوضح أن حركة الملاحة مستمرة بشكل اعتيادي عقب استخدام الأنظمة البديلة.


وقال، إن "التشويش على نظام الـ ‘جي بي أس‘ الملاحي يوثر على مناطق واسعة من شرق حوض البحر المتوسط ويشمل مناطق في البحر الأسود وشرق أوروبا".


وشرح "بالنسبة للتأثير على الملاحة للطائرات فهو يؤثر على الأجهزة التي تعتمد على إشارات الـ ‘جي بي أس‘ إلا أن هناك أنظمة أخرى بديلة للملاحة في الطائرات وكذلك الأجهزة الإرشادية الأرضية تستخدمها الطائرات؛ بالتالي تستمر الملاحة بشكل اعتيادي".

 

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