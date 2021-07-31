السبت 31-07-2021
الوكيل الاخباري

جوجل تعلن عن إنشاء كوابل بحرية تربط أوروبا بآسيا مروراً بالأردن

تربية الكورة تبحث خطة تعويض الفاقد التعليمي

رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتمكين القطاع الخاص

رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب

تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر المقبل عند صفر

الأوبئة تؤكد لـ الوكيل أن تكرار سيناريو موجتي كورونا أصبح مستحيلاً

الملك يوجه بتقديم أي مساعدة لتركيا بشأن مواجهة الحرائق

40 شائعة في تمّوز مع تراجُع الشائعات الصحيّة

وفاة واحدة و123 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

مهني المشارع يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرامجه التدريبية

السبت، 31-07-2021 11:43 ص

العام الدراسي ينطلق في السادس عشر من آب في فلسطين

41MsgxT96kIIECgPNPGwbA0Wy4qlqK7zhNAsnJ5G
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطيني، بصري صالح إن عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة في الأراضي الفلسطينية ستكون مبكرة هذا العام، في السادس عشر من آب المقبل، لتعويض الفجوات التعليمية التي حصلت خلال جائحة كورونا.

اضافة اعلان


 وأشار الى أن أكثر من 80% من المعلمين والمعلمات تلقوا تطعيمهم، والباقي سيكون مع حلول العام الدراسي.


وأكد صالح  في تصريحات صحافية اليوم السبت، أن التعليم وبتوجيهات من الحكومة سيكون وجاهيا، وعلى أربع فترات، أو فصول تعليمية، وبينها استراحة قصيرة؛ لتعزيز مفهوم التعليم والتعلم، موضحا أن الوزارة تتابع مسألة طباعة الكتب لتحضيرها بالموعد المحدد.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
33638fe7-dfa2-46bf-97d9-020e732599af

فلسطين ..الدفاع المدني يحذّر من موجة حر تستمر لعشرة أيام

2019423101086363

الاحتلال يعتقل فلسطينيا على حاجز عسكري في جنين

49acc42f-dd44-4f5d-8aab-a58cc23a4ae5

مستوطنون يتلفون 140 شتلة زيتون في بيت لحم

2

الاحتلال يقمع وقفة ومسيرة تضامنًا مع عوائل الشيخ جراح

be4d36a5-9e69-4d72-8709-2a3609106117

الاحتلال يهاجم موكب تشييع الشهيد شوكت عوض في الخليل

420207165028339

إصابة فلسطينيين بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة في نابلس

أخبار متعلقة
96c72204-428b-4b3b-b659-11ab1831f8d6

نتائج الثانوية العامة في فلسطين الثلاثاء المقبل