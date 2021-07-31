العام الدراسي ينطلق في السادس عشر من آب في فلسطين

الوكيل الإخباري - قال وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطيني، بصري صالح إن عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة في الأراضي الفلسطينية ستكون مبكرة هذا العام، في السادس عشر من آب المقبل، لتعويض الفجوات التعليمية التي حصلت خلال جائحة كورونا.

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وأشار الى أن أكثر من 80% من المعلمين والمعلمات تلقوا تطعيمهم، والباقي سيكون مع حلول العام الدراسي.



وأكد صالح في تصريحات صحافية اليوم السبت، أن التعليم وبتوجيهات من الحكومة سيكون وجاهيا، وعلى أربع فترات، أو فصول تعليمية، وبينها استراحة قصيرة؛ لتعزيز مفهوم التعليم والتعلم، موضحا أن الوزارة تتابع مسألة طباعة الكتب لتحضيرها بالموعد المحدد.

المصدر : وفا