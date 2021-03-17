العثور على جثة متحللة قبالة شاطئ رفح

الوكيل الإخباري - عثر مواطنون، ظهر اليوم الأربعاء، على جثة متحللة على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر ، نقلاً عن منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، بأنه تم العثور على جثة متحللة عبارة عن هيكل عظمي بقايا جسد شخص مجهول الهوية غرب مرفأ الصيادين في رفح.

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المصدر : وفا

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