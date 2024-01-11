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العدل الدولية تعقد أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

الخميس، 11-01-2024 12:11 م

العدل الدولية تعقد أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل - بث مباشر

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الوكيل الإخباري- باشرت محكمة العدل الدولية بعقد أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

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وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.




 




 

 


 

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