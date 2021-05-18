الثلاثاء 18-05-2021
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الثلاثاء، 18-05-2021 08:37 ص

ارتقاء المزيد من الشهداء

العدوان يتواصل لليوم التاسع: أكثر من 50 غارة على غزة

عمر
تعبيرية


الوكيل الإخباري - شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات استهدفت منازل و شقق سكنية ومواقع وأراض زراعية في مناطق متفرقة من مدينة غزة وبلدتي جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.

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وأفادت مصادر ، أن طائرات الاحتلال الحربية دمرت موقعاً ومؤسسة مدنية وبعض الطرقات في محيط مجمع أنصار وقرب مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة،

ومنزلاً بالقرب من برج الإيطالي المدمر سابقاً في حي النصر شمال المدينة، وفي حيي التفاح والشجاعية شرق المدينة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


وأضافت المصادر،  أن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم أكثر من خمسين غارة على منازل ومواقع ومنشآت مدنية في محيط أبراج الشيخ زايد وتلة قليبو وتل الزعتر في بلدة بيت لاهيا، وفي مناطق متفرقة من بلدة جباليا شمال القطاع ما أدى إلى دمار كبير في الأماكن المستهدفة والمناطق المحيطة بها.


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي عدوانه الهمجي على قطاع غزة ، ما أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 212 شهيداً وإصابة أكثر من 1400 مواطناً غالبيتهم من الأطفال والنساء والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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