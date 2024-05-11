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العراق يرحب بقرار إعادة النظر في عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

السبت، 11-05-2024 08:36 ص

العراق يرحب بقرار إعادة النظر في عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

فلسطين


الوكيل الإخباري- رحبت وزارة الخارجية العراقية بإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

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وقالت الوزارة في بيان صحافي: "ندعم جميع الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

 

وأضافت أن تأييد (143) عضواً للقرار يكشف الدعم الدولي الكبير للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، ويعزز امتيازات دولة فلسطين في جميع أنحاء العالم.

 

وأشارت إلى أهمية القرار التاريخي، مؤكدةً أن هذا القرار يعد خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية، ويسهم في تحقيق السلام في المنطقة.




 




 

 


 

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