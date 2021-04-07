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الأربعاء، 07-04-2021 03:28 م

العفو الدولية تُدين استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها السنوي 2020، الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ما تسبب بفرض إجراءات قسرية، تسببت بنزوح مئات العائلات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وعمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف، وعمليات قتل واعتقال.

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وافاد التقرير بأن قوات الاحتلال عذبت الأطفال بكافة أنواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، َّ واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفيا، وواصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة معرضة ً سكانه لعقاب جماعي، ومفاقمة بذلك الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني . 

 

المصدر - وفا 

 




 

 


 

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