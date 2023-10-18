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"الغارديان" تطرد رسام الكاريكاتير ستيف بيل بسبب رسمة لنتنياهو - صورة

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الأربعاء، 18-10-2023 09:04 ص

"الغارديان" تطرد رسام الكاريكاتير ستيف بيل بسبب رسمة لنتنياهو - صورة

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الوكيل الإخباري- أقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الثلاثاء، رسام الكاريكاتير ستيف بيل، بتهمة "معاداة السامية"، بعد أن رسم كاريكاتيراً ينتقد فيه ممارسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.

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ووفق وسائل إعلام غربية، قال ستيف بيل إنه "أُقيل من عمله"، مضيفاً أنه "قدّم الرسم الكاريكاتيري صباح الإثنين لمسؤولي صحيفة غارديان، لكنه قوبل بالرفض بعد 4 ساعات. ومنذ ذلك الحين، والرسم الكاريكاتيري منشور على حسابه الخاص في منصة إكس".

 


الميادين


 




 

 


 

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