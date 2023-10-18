"الغارديان" تطرد رسام الكاريكاتير ستيف بيل بسبب رسمة لنتنياهو - صورة

الوكيل الإخباري- أقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الثلاثاء، رسام الكاريكاتير ستيف بيل، بتهمة "معاداة السامية"، بعد أن رسم كاريكاتيراً ينتقد فيه ممارسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.

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ووفق وسائل إعلام غربية، قال ستيف بيل إنه "أُقيل من عمله"، مضيفاً أنه "قدّم الرسم الكاريكاتيري صباح الإثنين لمسؤولي صحيفة غارديان، لكنه قوبل بالرفض بعد 4 ساعات. ومنذ ذلك الحين، والرسم الكاريكاتيري منشور على حسابه الخاص في منصة إكس".

Just to explain. I filed this cartoon around 11am, possibly my earliest ever. Four hours later, on a train to Liverpool I received an ominous phone call from the desk with the strangely cryptic message "pound of flesh"... pic.twitter.com/kSfmfzlmhy October 9, 2023





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