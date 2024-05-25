الفصائل الفلسطينية تطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل

الوكيل الاخباري - رحبت الفصائل الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية ونشدد على ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وقطاع غزة.

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وطالبت كل الأطراف بالعمل لتنفيذ قرارات المحكمة وعدم تسويفها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته.



ودعت للعمل على انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيا مصريا خالصا.



وقالت "حاجات الشعب الفلسطيني لفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح ملحة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية."



وختمت "يجب تطبيق قرارات المحكمة ونحذر من أي محاولات للالتفاف عليها أو إعفاء الاحتلال من مسؤولياته."

