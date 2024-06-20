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الفلاحي: تصريحات هاغاري بشأن حماس ترسم أهدافا مغايرة لنتنياهو

الخميس، 20-06-2024 12:58 م

الفلاحي: تصريحات هاغاري بشأن حماس ترسم أهدافا مغايرة لنتنياهو

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الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري حول صعوبة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمثابة نزول عن الشجرة.

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وخلال تحليله المشهد العسكري في غزة، أشار الفلاحي إلى أن الفجوة باتت كبيرة جدا بين القيادات العسكرية والسياسية، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يرسم أهدافا مغايرة لأهداف حكومة بنيامين نتنياهو التي تطالب بنزع قدرات حماس العسكرية والحكومية، وقتل قياداتها، إضافة إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة عبر الضغط العسكري.


ووفق الخبير الإستراتيجي، فإن إقرار الجيش الإسرائيلي -بأنه لا يمكن القضاء على حماس ما لم يتم توفير بديل في قطاع غزة ولا يمكن استعادة الأسرى بالوسائل العسكرية- تراجع كبير "ونزول عن الشجرة بمسألة الأهداف التي حددت للحرب".


وشدد على أن هاغاري لم يتكلم في مقابلته مع القناة الـ13 الإسرائيلية بصورة شخصية، بل بلسان الجيش وصوته وتوجهه في غزة، لافتا إلى أنه يدفع بتيار واسع من المدنيين لتأييد الرؤية العسكرية للجيش.


 




 

 


 

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