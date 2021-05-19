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الأربعاء، 19-05-2021 11:11 م

الفلسطينيون يفرضون صفقة تبادل الأسرى الأغرب

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الوكيل الإخباري - خاص - لايتوقف الإحتلال الصهيوني عن الإعتقلات القمعية لجميع أبناء المناطق الفلسطينية المحتلة، في محاولة منه لإخماد الهبة الشعبية التي اشتعلت نصرة للعاصمة القدس ولأبنائها من أهالي حي الشيخ جراح.

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ورغم كم الألم الذي يصاحب هذه الأحداث الدامية، إلا أن موقفا طريفا تخلل الإشتباكات مع جنود الإحتلال في مدينة أريحا، حيث تمكن الجنود من إعتقال أحد الشبان، إلا أن أحد أفراد الجيش فقد هاتفه المحمول أثناء تلك العملية، وليقع هاتفه بيد الشبان الفلسطينيين.

 

وتفاوض الشاب الذي حصل على الهاتف مع الجندي الذي اتصل به على إطلاق سراح المعتقل مقابل إعادة الهاتف، فيما كانت المفاجأة بقبول جنود الاحتلال للعرض بأغرب صفقة تبادل أسرى عرفتها القضية الفلسطينية، بينما أكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي في فلسطين أن الشبان قاموا بإتلاف الهاتف بعد أن خدعوا الجنود .

 

 

 




 

 


 

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