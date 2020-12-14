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الإثنين، 14-12-2020 09:38 ص

بعد أسبوع من هدم درج وسور المقبرة

القدس .. أعمال تجريف بالقرب من مدخل مقبرة

احتلال
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أعمال تجريف بالقرب من مدخل المقبرة اليوسفية في مدينة القدس المحتلة،  بعد أسبوع من هدم درج وسور المقبرة، في انتهاك سافر لقدسية المكان.

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ومن جهته ، أفاد رئيس لجنة المقابر الإسلامية مصطفى أبو زهرة في تصريحات صحافية ، بأن بلدية الاحتلال داهمت المنطقة، وجرفت بالقرب من مدخل مقبرة اليوسفية في القدس.


وأضاف، أن عددا من المواطنين المتواجدين في المكان حاولوا التصدي، بينما منعتهم طواقم بلدية الاحتلال في سياق تنفيذ مخطط "مسار الحديقة التوراتية" داخل المقبرة.

 

المصدر: وفا الفلسطينية

 

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