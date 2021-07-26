القدس .. اعتصام في حي الشيخ جراح رفضا لقرار الاحتلال هدم خيمتي تضامن

الوكيل الإخباري - اعتصم ناشطون ومتضامنون، اليوم الاثنين، في حي الشيخ جراح المهدد بإخلاء سكانه قسرا بالقدس المحتلة، رفضا لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم خيمتي تضامن وسط الحي.

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وقال نبيل الكرد أحد سكان الحي في تصريحات صحفية إن الأهالي والمتضامنين توافدوا إلى مكان خيام الاعتصام بعدما وزعت سلطات الاحتلال اخطاراً بهدم خيمتين نصبتا لمساندة أهالي الحي في مواجهة معركة التهجير القسري بحق سكانه.



وأمهلت بلدية الاحتلال أهالي حي الشيخ جراح حتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم لإزالة خيم التضامن بالحي.



المصدر : وفا