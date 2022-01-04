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الثلاثاء، 04-01-2022 04:36 م

القدس: الاحتلال يستولي على حاويتي نقل بضائع وخزاني مياه ويفكك بركسا

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الوكيل الإخباري-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على وحدتي تخزين (كونتينر) وخزاني مياه وفككت "بركسا" في بلدتي الزعيم وروابي العيسوية شمال شرق القدس.

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وقال مدير بلدية الزعيم محمد أبو زياد لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال فككت بركسا واستولت على حاوية نقل بضائع "كونتينر" وعلى المعدات بداخلها، عند مدخل البلدة تعود لعبد الله أبو أرميلة.


وأضاف، أنها استولت أيضا على حاوية أخرى، وخزاني مياه شمال الزعيم، تعود لسعد مصطفى في منطقة روابي بلدة العيسوية المجاورة.

 

وفا

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