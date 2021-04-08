القدس .. الاحتلال يستولي على 13 دونما من أراضي حزما

الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على 13 دونمًا من أراضي بلدة حزما شرق القدس المحتلة، لشق شارع جديد يبلغ طوله 1 كم وعرضه 16 مترًا.

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وبينت مصادر فلسطينية في البلدة، أن قرار الاحتلال يشمل الاستيلاء على 13 دونمًا من أراضي حزما، لشق شارع بطول 1 كم وعرض 16 مترًا.

المصدر : وفا

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