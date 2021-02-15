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الإثنين، 15-02-2021 03:18 م

دون معرفة أسباب الاعتقال

القدس.. الاحتلال يعتقل أربعة شبان من بيت حنينا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة شبان بعد مداهمة منازلهم في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

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وقال أمين سر اللجنة التنظيمية في حركة فتح ببيت حنينا عامر عوض، إن مجموعة كبيرة من شرطة الاحتلال وأجهزتها المخابراتية داهمت منازل الشبان (محمود أبو طاعة، وأحمد أبو طاعة، ومعتز بسيسو، وعلي الدر) واعتقلتهم بعد تفتيش لمنازلهم.


وأضاف، بعد ساعات من التفتيش وفحص الهويات الشخصية للشبان وعائلاتهم تم اقتيادهم لغرف التحقيق دون معرفة أسباب الاعتقال.


وأشار عضو اللجنة التنظيمية باسل عابد إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام البلدتين والتعرض لشبانهما، حيث اعتقلت يوم أمس 4 شبان من شعفاط بعد مداهمة منازلهم وترهيب أهاليهم، في إطار خطتها للتضييق على المقدسيين.

 

المصدر : وفا 

 

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