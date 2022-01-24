القدس: الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي أسيرا بعد دقائق من الإفراج عنه للتحقيق

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فتى من بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة، واستدعت أسيرا محررا من صور باهر جنوب شرق المدينة للتحقيق بعد لحظات من الإفراج عنه.

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وقالت مراسلة وفا في القدس إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد الهدرة بعد اقتحام منزل ذويه في بلدة الطور بالقدس المحتلة.



وأضافت أن قوات الاحتلال استدعت الأسير المقدسي أيوب نعمان عفانة، بعد دقائق من الإفراج عنه، من سجن "النقب" الصحراوي، عقب انتهاء محكوميته البالغة (4 سنوات) لمركز تحقيق "المسكوبية".



واعتقل عفانة (27 عاما) بتاريخ 29 آذار 2018؛ علمًا انه تعرض لعدة اعتقالات سابقة، حيث أمضى في اعتقاله الأول سبعة أشهر، وفي اعتقاله الثاني عاما ونصف العام

وفا