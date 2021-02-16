القدس.. الاحتلال يقتحم أرضا في المكبر

الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أرضا في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، وأزالت الأسلاك الشائكة المحيطة بها.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال وجرافاتها اقتحمت منطقة دير السنة من البلدة، وأزالت أسلاك شائكة تحيط بقطعة أرض تعود لعائلة طلب.



وتتعرض المكبر بين الحين والآخر، لإخطارات بوقف البناء والهدم، من قبل الاحتلال، بهدف التضييق على المقدسيين وتهجيرهم.

المصدر : وفا

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