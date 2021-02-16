الثلاثاء 16-02-2021
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الثلاثاء، 16-02-2021 04:09 م

يزيل أسلاكا شائكة من محيطها

القدس.. الاحتلال يقتحم أرضا في المكبر

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أرضا في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، وأزالت الأسلاك الشائكة المحيطة بها.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال وجرافاتها اقتحمت منطقة دير السنة من البلدة، وأزالت أسلاك شائكة تحيط بقطعة أرض تعود لعائلة طلب.


وتتعرض المكبر بين الحين والآخر، لإخطارات بوقف البناء والهدم، من قبل الاحتلال، بهدف التضييق على المقدسيين وتهجيرهم.

 

المصدر : وفا 

 

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