القدس .. الاحتلال يهدم سورا في عناتا

الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سورا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن جرافات إسرائيلية برفقة جنود الاحتلال، هدمت سورا قرب مدخل البلدة الرئيسي، يحيط بقطعة أرض وقف، لصالح المواطن نزال محمد علي، من مخيم شعفاط المجاور للبلدة.
المصدر : وفا
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