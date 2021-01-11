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الإثنين، 11-01-2021 12:49 م

يحيط بقطعة أرض وقف

القدس .. الاحتلال يهدم سورا في عناتا

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سورا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ،  بأن جرافات إسرائيلية برفقة جنود الاحتلال، هدمت سورا قرب مدخل البلدة الرئيسي، يحيط بقطعة أرض وقف، لصالح المواطن نزال محمد علي، من مخيم شعفاط المجاور للبلدة.

 

المصدر : وفا

 

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