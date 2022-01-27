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الخميس، 27-01-2022 11:40 ص

القدس تكتسي الأبيض - فيديوهات وصور

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الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في فلسطين ، فيديوهات وصور لتساقط الثلوج ليلة أمس الأربعاء على القدس العربية.

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وأظهرت لقطات مصورة شبان فلسطينيون يقومون برفع العلم الفلسطيني فوق باب العامود واسوار القدس العاليه تحت هطول الثلوج البيضاء.

 




 

 


 

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