القدس تكتسي الأبيض - فيديوهات وصور

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في فلسطين ، فيديوهات وصور لتساقط الثلوج ليلة أمس الأربعاء على القدس العربية.

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הר הבית בלבן 💜 ما اجملك يا قدسنا ورب العرش قد اكساكِ ببياض رحمتهהר הבית בלבן 💜 pic.twitter.com/uKJuPlcx5K January 27, 2022



فانظر إلى ثلجِ السما يغشاها



وانظر إلى هذا العناقِ مُسبّحا

سبحانَ من جعل الورى يهواها



هي قُبّةُ الأقصى لها عُشاقها

من كل أرضٍ قد رجوْ لُقياها



وغداً ستزهو فوق زهوِ جمالِها

في يومِ نصرٍ قادمٍ سنراها



*أحمد الكندري*#ثلج_القدس pic.twitter.com/Yzwl98T4Dy نزلَ الجمالُ لحسنها وتباهىفانظر إلى ثلجِ السما يغشاهاوانظر إلى هذا العناقِ مُسبّحاسبحانَ من جعل الورى يهواهاهي قُبّةُ الأقصى لها عُشاقهامن كل أرضٍ قد رجوْ لُقياهاوغداً ستزهو فوق زهوِ جمالِهافي يومِ نصرٍ قادمٍ سنراها*أحمد الكندري* @eng_alkandari January 27, 2022

وأظهرت لقطات مصورة شبان فلسطينيون يقومون برفع العلم الفلسطيني فوق باب العامود واسوار القدس العاليه تحت هطول الثلوج البيضاء.



شباب القدس يشحذون الهمم ويرفعون العلم الفلسطيني خفاقا من على سورها في منطقة باب العامود...pic.twitter.com/CoWm3EZFQh رغم العاصفة الثلجية والبرد القارصشباب القدس يشحذون الهمم ويرفعون العلم الفلسطيني خفاقا من على سورها في منطقة باب العامود... #ثلج_القدس2022 January 26, 2022

وكانت قدأعلنت الشرطة الفلسطينية إغلاق عدة طرق بفعل تراكم الثلوج، في وقت تواصل طواقم وزارة الأشغال العامة والدفاع المدني والبلديات عملها على فتح الطرقات، والتعامل مع الحالات الطارئة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وفا.





