القدس تكتسي الأبيض - فيديوهات وصور

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في فلسطين ، فيديوهات وصور لتساقط الثلوج ليلة أمس الأربعاء على القدس العربية.
January 26, 2022
ما اجملك يا قدسنا ورب العرش قد اكساكِ ببياض رحمته— Daniel pen (@Danielpen5) January 27, 2022
הר הבית בלבן 💜 pic.twitter.com/uKJuPlcx5K
الجـلال والجـمال والســناء والبهاء في ربــاك ❄️🇵🇸#القدس #ثلج_القدس #المنخفض_الجوي #فلسطين pic.twitter.com/Vtfe7l94bS— عزام العبادلة 🇵🇸 (@azzam19951) January 27, 2022
نزلَ الجمالُ لحسنها وتباهى— ˛ Ēmαи ™ (@Eman_mod) January 27, 2022
فانظر إلى ثلجِ السما يغشاها
وانظر إلى هذا العناقِ مُسبّحا
سبحانَ من جعل الورى يهواها
هي قُبّةُ الأقصى لها عُشاقها
من كل أرضٍ قد رجوْ لُقياها
وغداً ستزهو فوق زهوِ جمالِها
في يومِ نصرٍ قادمٍ سنراها
*أحمد الكندري*@eng_alkandari #ثلج_القدس pic.twitter.com/Yzwl98T4Dy
وأظهرت لقطات مصورة شبان فلسطينيون يقومون برفع العلم الفلسطيني فوق باب العامود واسوار القدس العاليه تحت هطول الثلوج البيضاء.
رغم العاصفة الثلجية والبرد القارص— شبكة فلسطين بين يديك (@palhand1948) January 26, 2022
شباب القدس يشحذون الهمم ويرفعون العلم الفلسطيني خفاقا من على سورها في منطقة باب العامود...#ثلج_القدس2022 pic.twitter.com/CoWm3EZFQh
وكانت قدأعلنت الشرطة الفلسطينية إغلاق عدة طرق بفعل تراكم الثلوج، في وقت تواصل طواقم وزارة الأشغال العامة والدفاع المدني والبلديات عملها على فتح الطرقات، والتعامل مع الحالات الطارئة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وفا.