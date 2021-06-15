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الثلاثاء، 15-06-2021 02:33 م

القدس .. 'مسيرة الأعلام' خلال ساعات والاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية

مسؤ


الوكيل الإخباري - دفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، لا سيما البلدة القديمة منها، وسط دعوات القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية وأراضي عام 48، إلى التصدي وإفشال ما تسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي ستنطلق عند الساعة الـ5 مساء ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.

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وكانت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ، طالبت في بيانات لها، بشد الرحال إلى القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وإلى المشاركة في يوم غضب ونفير عام، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن القدس في مواجهة "مسيرة الاعلام" التي تتضمن حلقات رقص بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود بالقدس، وتمر عبر شوارع البلدة القديمة وصولا إلى ساحة حائط البراق.

وفي سياق الإجراءات والتدابير الإسرائيلية لحماية هذه المسيرة، أفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال بدأت بالانتشار في القدس القديمة ومحيطها، وعلى مداخلها، وقطعت الطرق أمام المواطنين والمارة.


وتفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً لمسيرة الأعلام، معبرين عن غضبهم من تنظيم المتطرفين الإسرائيليين لتلك المسيرة.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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