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السبت، 03-04-2021 02:49 م

أصيب والدها بحروق من الدرجة الثانية بالوجه

القدس .. مصرع طفلة جراء حريق بالعيزرية

مصرع
توضيحية


الوكيل الإخباري - لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، فيما أصيب عدد من أفراد عائلتها بحروق، جراء حريق شب في منزلهم ببلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

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وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، ان طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات لقيت مصرعها، فيما أصيب والدها بحروق من الدرجة الثانية بالوجه، و3 من أفراد عائلته أصيبوا بحالة اختناق جراء استنشاقهم الدخان خلال الحريق، وقد جرى تقديم الاسعاف الأولية للمصابين، ونقلهم للمستشفى، لتلقي العلاج.

 

المصدر : وفا

 

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