القدس.. مواجهات في العيسوية واعتقال فتى

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، فتى مقدسيا مصابا، واقتحمت بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عمر أحمد خليل محمود (17 عاما) الذي أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بعينه في الـسادس من شهر كانون أول الجاري خلال مواجهات بالعيسوية، أثناء خروجه من المسجد الأقصى المبارك.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وتمركزت في حي عبيد وسط إطلاق قنابل الصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر : وفا الفلسطينية

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