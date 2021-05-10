القدس ينتفض والغاز المسيل للدموع يشوب أجواء الأقصى

الوكيل الإخباري -خاص- إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية، للمسجد الأقصى، صباح اليوم الإثنين، مستخدمين الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المصلين داخل ساحات المسجد، تصدر وسم #القدس_ينتفض رقم واحد عبر منصة تويتر.
وأشار المرابطين في تغريداتهم بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى أن المواجهات كانت عنيفة أمام جيش الاحتلال مما أدى إلى إصابة المئات من الفلسطينيين.
وتداول النشطاء العديد من الفيديوهات التي تظهر اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في ساحات الأقصى، منوهين أن الغاز المسيل للدموع يشوب أجواء الأقصى ويعكر صفوة جماله.
" من لم تكن فلسطين قضيته الأولى، فلا قضية له ولا مبدأ " وفق إحدى النشطاء.
#عاجل|| مئات الإصابات في هذه اللحظات في #المسجد_الأقصى، مئات الجنود يهاجمون في هذه اللحظات المسجد.#فلسطين_تنتفض #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/2OUcFBOpgp— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 10, 2021
Al Aqsa right now #القدس#القدس_تنتفض pic.twitter.com/o7PlSvmNSB— 🍊 #savesheikhjarrah (@neeemmzz) May 10, 2021
مواجهات عنيفة داخل باحات #المسجد_الأقصى #القدس_ينتفض #القدس_تنتصر #القدس #الاقصى pic.twitter.com/ShfLrWUXJo— Mulhak ملحق 🇱🇧 (@Mulhak) May 10, 2021
May 10, 2021
اطلاق الغاز المسيل للدموع و الالاف من الرصاص المطاطي صالح تصاوب ادعولهم يا جماعة ادعولهم #القدس_ينتفض #الأقصى_ينتفض #الاقصى_تنتفض pic.twitter.com/daLzpeNiko— ROAA 𓂆 (@roaa_sarrawi) May 10, 2021
هذا الفيديو أبلغ من كل الكلمات— د. ناصر اللحام (@nasserlaham4) May 10, 2021
هذا هو الاحتلال .. هذا هو الواقع pic.twitter.com/b7ojkEJVtc
#القدس_ينتفض اللهم كن لأهلنا في القدس عونًا و مُعينًا و للمسجد الأقصى حافظًا و أمينًا ، ثبّت أقدامهم و سدد رميهم و أعزِّهم بنصرك— مُنير (@x7l44) May 10, 2021
Inside the mosque, they are attacking defend less people ... and you’re telling me you want peace with them ? Stfu #SavePalestine #القدس_ينتفض #فلسطين_تنتفض #لن_يمر_الإقتحام pic.twitter.com/40ERT7pEPf— raghad aqel (@raghadaqel34) May 10, 2021
ليس هناك مواجهات أو اشتباكات. هناك فقط مصلون سلميون في مكان عبادة مقدس هاجمتهم قوات عسكرية نظامية بكل وسائل القتل والبطش والإرهاب.#المسجد_الأقصى #القدس #القدس_ينتفض— Abdullah Alsaafin (@a_alsaafin) May 10, 2021
مستوطن يدهس عدد من المواطنين الفلسطينيين عند باب الاسباط بالقدس المحتلة.#المسجد_الأقصى #القدس_ينتفض #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح— مقدسية الهوى (@jundi74) May 10, 2021
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