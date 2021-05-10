القدس ينتفض والغاز المسيل للدموع يشوب أجواء الأقصى

الوكيل الإخباري -خاص- إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية، للمسجد الأقصى، صباح اليوم الإثنين، مستخدمين الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المصلين داخل ساحات المسجد، تصدر وسم #القدس_ينتفض رقم واحد عبر منصة تويتر.

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وأشار المرابطين في تغريداتهم بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى أن المواجهات كانت عنيفة أمام جيش الاحتلال مما أدى إلى إصابة المئات من الفلسطينيين.



وتداول النشطاء العديد من الفيديوهات التي تظهر اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في ساحات الأقصى، منوهين أن الغاز المسيل للدموع يشوب أجواء الأقصى ويعكر صفوة جماله.



" من لم تكن فلسطين قضيته الأولى، فلا قضية له ولا مبدأ " وفق إحدى النشطاء.



هذا هو الاحتلال .. هذا هو الواقع هذا الفيديو أبلغ من كل الكلماتهذا هو الاحتلال .. هذا هو الواقع pic.twitter.com/b7ojkEJVtc May 10, 2021

#القدس_ينتفض اللهم كن لأهلنا في القدس عونًا و مُعينًا و للمسجد الأقصى حافظًا و أمينًا ، ثبّت أقدامهم و سدد رميهم و أعزِّهم بنصرك May 10, 2021