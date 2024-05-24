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الجمعة، 24-05-2024 05:33 م

القسام تبث شريطا جديدا حول الأسرى

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الوكيل الإخباري- بثت كتائب عز الدين القسام فيديو جديدًا موجهًا لعائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة.

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وجاء الفيديو بعنوان "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".


وعرضت فيه صور 4 إسرائيليين من جنود الاحتلال، وهم شاؤول آرون وإبراهام منغيستو وهشام السد وهدار جولدن، أسرتهم الحركة منذ 10 سنوات.


وتساءلت "هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم، كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم؟".


وختمت الفيديو بالقول "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟".




 




 

 


 

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