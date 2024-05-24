القسام تبث شريطا جديدا حول الأسرى

الوكيل الإخباري- بثت كتائب عز الدين القسام فيديو جديدًا موجهًا لعائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة.
وجاء الفيديو بعنوان "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".
وعرضت فيه صور 4 إسرائيليين من جنود الاحتلال، وهم شاؤول آرون وإبراهام منغيستو وهشام السد وهدار جولدن، أسرتهم الحركة منذ 10 سنوات.
وتساءلت "هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم، كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم؟".
وختمت الفيديو بالقول "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟".
🔻 كــتائب القــسام تنشر : هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 24, 2024
האם ימנו שאר האסירים מה שמנה אלה؟
Will the October 7 prisoners spend what they did?#الوقت_ينفد#הזמן_אוזל#حكومتكم_تكذب #ממשלתים_שקרנית pic.twitter.com/jXhJpMckbh