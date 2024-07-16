الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الخارجية: الأردن بلد السلام

قرار صادر عن مجلس الوزراء

القسام تبث مشاهد كمين استهدف جنود الاحتلال داخل مبنى برفح

ولي العهد: تضحيات حرس الحدود دوما في الوجدان

الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي له في الأردن

نائب الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية

العيسوي يعزي آل المسلماني والقصص

المعايطة يفتتح مركز بناء قدرات النوع الاجتماعي في أكاديمية الشرطة الملكية ويزور إدارة البحث الجنائي

913 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة وتدين بأشد العبارات

الثلاثاء، 16-07-2024 08:58 م

القسام تبث مشاهد كمين استهدف جنود الاحتلال داخل مبنى برفح

thumb (1)


الوكيل الإخباري - بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استهدافها آليات الاحتلال الإسرائيلي ومبنى تحصن بداخله جنود إسرائيليون شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأظهر المقطع خروج أحد مقاتلي القسام من نفق في أرض خالية وإطلاق قذيفة "الياسين 105" اتجاه آلية للاحتلال، ثم مشهد سحبها بعد إعطابها، كما أظهر المشهد استهداف آلية أخرى وإصابتها بشكل مباشر.


وتضمن المقطع مشاهد رصد عدد من الجنود خلال تحصنهم بأحد المباني من خلال كاميرات مراقبة، وتوجيه أحد القادة المقاتلين لكيفية التعامل مع الهدف، ثم مشهد قصف المبنى واشتعال النار فيه.


وأثناء عرض احتراق المبنى، قال أحد مقاتلي القسام "الآن سيحترق الجنود وسيخرجون مدحورين من هذه المنطقة، وأينما توجهوا سيلقون جنودا ذا بأس شديد بإذن الله".


ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.


كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-07-16 at 10.53.53 PM

كشف أبرز نقاط الخلاف حول صفقة التبادل

WhatsApp Image 2024-07-16 at 5.55.42 PM

تأهب إسرائيلي وإغلاق طرق بإيلات إثر "حدث أمني"

9ipj-8-730x438

ارتفاع عدد الشهداء بغارة على منطقة مكتظة بالنازحين غربي خان يونس

252875

المستشفى الإندونيسي بغزة: وصول جثامين 4 شهداء و5 مصابين

شهداء6

صحة غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة

lvl220240710063620621

مروحيات إسرائيلية تطلق النار شمال غرب النصيرات

أخبار متعلقة
1403031101293746030201814

طيران الاحتلال يقصف النصيرات وخان يونس

thumbs_b_c_20ac00e09bae3e699a101330f5c47f3d

الدفاع المدني: الاحتلال يطلق القذائف بشكل عشوائي غرب غزة

القسام-تقنص-جندي-صهيوني

"أرسل أغبياء لحتفهم".. قسامي يوجه رسالة لنتنياهو ونجله قبل قنصه جنديا - فيديو

ppUFEByfr47j5vTCYaREctGxxtd8raIpLNHlf6jf

نصر الله يكشف عن شرطه لوقف إطلاق النار في الشمال

WhatsApp Image 2024-07-06 at 11.56.05 PM

خبير عسكري يعلق على المعارك العنيفة في الشجاعية

WhatsApp Image 2024-06-20 at 5.32.00 PM

وزارة الأسرى في قطاع غزة: استشهاد 54 أسيرا منذ 7 أكتوبر