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الخميس، 14-12-2023 10:53 ص

القسام تستهدف 16 آلية إسرائيلية بينها 8 دبابات في غزة -تحديث

تدمير-آلات-في-غزة


الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام اليوم عن استهداف 16 آلية عسكرية بينها 8 دبابات ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في كافة محاور التقدم بقطاع غزة  .

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حيث اعلنت منذ قليل استهداف 4 ناقلات جند ودبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

 

واستهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

 

واضافت انها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون شرق مدينة غزة

 

كما واكدت استهداف 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105" .

 

وتستمر كتائب القسام بتنفيذ عمليات قتالية بكافة محاور التقدم في غزة اضافة لقصف مواقع وتحشدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي  مخلفة خسائر كبيرة بمعداته وقتلى بين جنوده 

 

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