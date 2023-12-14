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الخميس، 14-12-2023 10:53 ص

القسام تعلن استهداف 10 آليات إسرائيلية بينهم 6 دبابات في غزة -تحديث

تدمير-آلات-في-غزة


الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام اليوم عن استهداف 10 آليات عسكرية بينهم 6 دبابات ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في كافة محاور التقدم بقطاع غزة  .

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حيث اعلنت منذ قليل عن استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

 

واضافت انها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون شرق مدينة غزة

 

كما واكدت استهداف 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105" .

 

وتستمر كتائب القسام بتنفيذ عمليات قتالية بكافة محاور التقدم في غزة اضافة لقصف مواقع وتحشدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي  مخلفة خسائر كبيرة بمعداته وقتلى بين جنوده 

 

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