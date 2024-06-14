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الجمعة، 14-06-2024 08:27 م

القسام تعلن تنفيذ عملية نوعية وتوجه رسالة صارمة

القسام تفجر


الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تنفيذ عملية نوعية، أوقعت خلالها قوة من جيش الاحتلال بكمين محكم شرق حي الزيتون بمدينة غزة. 

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وأفادت كتائب القسام عبر قناتها على تلغرام، بأنه بعد عودة عناصرها من خطوط القتال، أبلغوا عن تفجير منزل فخخ مسبقًا بقوة من جيش الاحتلال وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. 

 

وكانت القسام وجهت رسالة لعائلات المحتجزين لديها، بأن جيش الاحتلال قتل اثنين من الأسرى في القصف الجوي على مدينة رفح قبل أيام.


وكتبت القسام في رسالتها الموجهة لعائلات المحتجزين "الإسرائيليين": "جيشكم يستمر في خداعكم". 


وأضافت رسالة القسام: "حكومتكم لا تريد أن تستعيد الأسرى إلا في توابيت". 

 

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