القسام تفاجئ الاحتلال بفيديو جديد لعملية نوعية

الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو لاستدراج قوة من جيش الاحتلال تم فيها أسر جنود وإصابة وقتل آخرين في الخامس والعشرين من أيار/ مايو الماضي.

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وأكدت القسام أن العملية أوقعت جنود القوة بين قتيل وجريح وأسير كما استولى عناصر القسام على عتاد عدد من الجنود.



وأشارت القسام أن أحد أفراد القوة جثته في قبضة عناصرها، موجهة رسالة لحكومة الاحتلال بأنها تعرف هويته جيدا قائلة: لماذا تكذبون على جمهوركم.. أهو من المرتزقة الذين لا تعلنون عنهم منذ السابع من أكتوبر؟.. أم عنصريتكم حاضرة في التفريق بين قتلاكم .

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